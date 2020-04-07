Значних обмежувальних заходів для стримування поширення коронавірусу Covid-19 вживають у багатьох країнах, зокрема, Європи.

Стосується це обмеження і в’їзду та виїзду з країн. Багато іноземців просто застрягли в інших державах і не мають змоги повернутися на батьківщину.

А у декого з них закінчуються і візи на перебування та роботу. В такому випадку вони стають нелегалами, що у спокійні часи могло б загрожувати тривалою забороною на в’їзд в країну протягом кількох років.

Проте під час пандемії коронавірусу держави йдуть на певні пом’якшення щодо “нелегалів”.

Факти ICTV розповідають, скільки можна перебувати в ЄС, і що буде у разі перевищення терміну.

Обмеження на подорожі під час коронавірусу

Оскільки розповсюдження Covid-19 важко контролювати навіть з додатковими заходами на кордоні, багато держав частково закривають їх.

Громадяни різних держав, зокрема України, не мають змоги виїхати також через заборони на здійснення авіарейсів, залізничних, автобусних перевезень тощо.

Наразі в Україні відкриті всього 19 пунктів пропуску і лише для автомобілів. Проте обставини дозволяють не всім українцям повернутися на батьківщину на авто, тому їм залишається лише очікувати, коли обмеження знімуть.

Євросоюз лише дає рекомендації для країн-членів, а вони вже самі ухвалюють рішення про обмеження чи повне скасування того чи іншого виду транспортування пасажирів.

У більшості країн ЄС діють обмеження на певні види транспорту, проте в деяких державах є і повна заборона на користування ними. Крім того, Євросоюз ухвалив рішення на 30 днів заборонити в’їзд для іноземців.

Нині українці мають право подорожувати до країн Євросоюзу без віз. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, безвізовий режим не збираються скасовувати під час пандемії коронавірусу.

Згідно з правилами, що діють нині, громадяни України мають право перебувати на території країн ЄС без віз 90 днів протягом періоду у 180 днів.

Звичайно, деякі українці їздять в європейські держави на заробітки, для чого отримують окрему візу. Термін перебування таких людей на території певної країни регламентується окремою візою.

Тобто термін на роботу в різних країнах може відрізнятися. Наприклад, у Польщі, куди часто їздять українські заробітчани, різні робочі візи дають можливість працювати від трьох місяців до дев’яти і більше місяців.

Що загрожує за надмірне перебування в ЄС та чи штрафуватимуть

Відповідальність за надмірне перебування у країнах Євросоюзу та Шенгенської зони відрізняється залежно від країни, обставин затримання тощо.

Одним з таких варіантів може бути депортація. Якщо вас спіймають на тому, що ви перебуваєте на території країни без належного дозволу, то вас відправлять на батьківщину.

Залежно від обставин, вас можуть депортувати як за кілька годин, так і за кілька днів. Проте у ситуації з глобальними обмеженнями через коронавірус навіть Німеччина, яка відома своїми суворими законами, відтерміновує депортацію.

Також за вищевказане порушення можуть накласти штраф, розмір якого варіюється залежно від держави та терміну прострочення візи або безвізового перебування.

Крім того, людині, яка перебуває в державі більше зазначеного терміну, можуть на певний час заборонити її повторне відвідування. Якщо ж йдеться про шенгенську зону, то в’їзд можуть заборонити аж на три роки.

Є випадки, коли жодних наслідків за надмірне перебування не буває. Зазвичай це стається через неуважність прикордонників або у тих випадках, коли людина не може подорожувати самостійно через певні обставини.

Українка Алла, яка проживає в Німеччині, розповіла Фактам ICTV, що її мама, яка приїхала у гості, не має змоги виїхати з країни. А термін перебування у неї вже закінчується.

Жінка хотіла виїхати на автобусі, проте її не випускають.

Алла звернулася до посольства України в Берліні, де надала нові дані про ситуацію.

– Міграційна служба у справах іноземців повідомила їм, що тимчасову посвідку на проживання або візу вони не видають. Проте готові надати дозвіл на перебування в Німеччині до 24 квітня, оскільки до цієї дати в Україні повинен тривати карантин, – розповіла українка.

Під час пандемії коронавірусу правила дещо “змінюються”. Країнам-членам ЄС рекомендують відмовитися від накладання адміністративних штрафів на громадян, які не можуть покинути країну через обмеження подорожей.

Прострочення візи або безвізового перебування у такій ситуації не має враховуватися під час наступного оформлення візи.

Чи можна продовжити термін перебування в країні під час пандемії

Механізм продовження перебування в країнах ЄС під час пандемії Covid-19 та пов’язаних із цим обмежувальних заходів є.

Представники Євросоюзу рекомендують громадянам, в яких закінчується термін дії візи, продовжити її найближчим часом на 90 днів. Якщо ж вони планують залишатися довше, то варто подбати про оформлення довгострокової візи.

– У випадку, якщо власник візи, який вже перебуває на території держав-членів, не може виїхати до закінчення терміну дії його візи з причини непередбачуваних обставин або надзвичайної ситуації, він повинен звернутися з проханням про продовження візи до компетентних органів держави-члена, де він перебуває, навіть якщо це не її консульство видало візу, – йдеться у 33 статті візового коду Євросоюзу.

За таких обставин людина може подати заяву і отримати візу безкоштовно.

Люди, в яких завершується безвізовий термін перебування в країні, також можуть звернутися до її компетентних органів, щоб отримати візу на більший період.

Ситуація з пандемією коронавірусу і тимчасовими карантинними заходами підпадає під пункт з непередбачуваними обставинами, тому країни ЄС мають без проблем видавати необхідні візи.

Крім того, допомогу українцям, які опинилися у скрутному становищі, продовжують надавати посольства та генеральні консульства України за кордоном. За програмою Захист інформують громадян про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому.

Поради надаються і щодо вирішення питань з простроченими документами, дозволами, візами на перебування в країнах.

– Вона (програма Захист – Ред.) діятиме стільки, скільки українські громадяни потребуватимуть допомоги за кордоном. Всі громадяни України за кордоном, які потрапили у скрутне становище через пандемію коронавірусу, мають повідомити про це в посольства чи консульства України та, в межах фізичних можливостей, отримати допомогу, – заявив 3 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У громадян в ЄС, в яких закінчуються візи або термін безвізового перебування, не має виникнути проблем з тим, щоб продовжити відповідні дозволи.

Та навіть якщо такої можливості немає, багатьом країнам рекомендують не штрафувати людей, яким вони самі заборонили виходити на вулицю без нагальної потреби.

Владислав Бомбела

Фото: Frontex