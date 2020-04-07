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Факти / Світ

Посол Колумбії подав у відставку через скандал з кокаїном

Посол Колумбії в Уругваї Фернандо Санклементе пішов з посади після заяви прокуратури про справу нарколабораторії на ранчо Санклементе.

Генпрокурор Франсіско Барбоса повідомив, що посол є фігурантом цієї справи, оскільки кокаїн у промислових масштабах виготовляли на його власному ранчо, неподалік столиці Боготи.

– З огляду на заяв державного обвинувача Барбоси, який має намір викликати мене в суд та включити у слідчий процес, вважаю за необхідне піти з адміністрації і сконцентруватися на (правовому) захисті, – йдеться у заяві посла.

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Обшуки на ранчо проводилися ще у лютому 2019 року. Тоді правоохоронці виявили 6 кг реагентів для приготування гідрохлориду кокаїну та 9 кг готового порошку і сирої пасти: п’ятеро осіб було арештовано.

На думку прокуратури, в лабораторії виробляли до двох тонн кокаїну щомісяця.

За словами Фернандо Санклементе, з 2017 року ранчо йому не належить, а нових орендарів він не знає.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що злочинці під виглядом декоративних квітів хотіли відправити рекордну партію кокаїну – 5 тонн –  з Коста-Рики до Роттердаму.

Джерело: Colombia Reports

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