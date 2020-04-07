Трамп підписав указ про право використовувати ресурси Місяця

Президент США Дональд Трамп підписав указ на підтримку комерційного освоєння ресурсів на Місяці та інших небесних тілах.

– У американців має бути право вести комерційні дослідження, видобуток і використання ресурсів у космічному просторі відповідно до чинного законодавства. Космічний простір є з юридичної і фізичної точки зору унікальним простором для діяльності людини, і Сполучені Штати не розглядають його як загальне надбання, – йдеться в указі.

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У документі, зокрема, підкреслюється, що США не визнають Угоду про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах, ухвалену резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 1979 року.

– У зв’язку з цим, держсекретареві варто протидіяти будь-яким спробам з боку будь-якої держави або міжнародної організації розглядати Угоду про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах як ту, що відображає або якимось іншим чином виражає звичайне міжнародне право, – йдеться в указі Трампа.

Нагадаємо, в четвертому пункті Угоди про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах від грудня 1979 р заявлено, що дослідження і використання Місяця є надбанням усього людства і здійснюється на благо і в інтересах усіх країн.

Джерело: Білий дім