У Британії спалили 20 вишок 5G через чутки про розповсюдження Covid-19

У Великій Британії місцеві жителі палять вишки мережі 5G через чутки, що вони розповсюджують коронавірус.

Відомо, що згоріло вже 20 вишок різних мобільних операторів по всій країні. Підтверджені випадки підпалу зафіксували у Бірмінгемі і Ліверпулі. У соцмережах також пишуть про Манчестер, Уотфорд і Рамфорд.

Деякі вишки надавали 3G і 4G-зв’язок.

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До слова, напередодні низки підпалів у британських соцмережах стала популярною теорія про те, що мережа 5G впливає на імунітет, через що люди стають уразливими перед Covid-19.

Також поширюють іншу конспірологічну теорію, відповідно до якої коронавірус може використовувати радіохвилі для вибору жертв і прискореного поширення.

Прихильники обох теорій стверджують, що в Ухані перед спалахом інфекції була введена в експлуатацію мережа 5G.

Зазначимо, що наразі у світі активно обговорюються різні теорії виникнення коронавірусу. Поширються думки як про те, що це може бути біологічна зброя, так і те, що це наслідок контакту з твариною.

Які теорії виникнення Covid-19 є, раніше писали Факти ICTV.