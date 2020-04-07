PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Франції оштрафували чоловіка, який вигулював кота на повідку

У Франції оштрафували порушника карантинних заходів, який вирішив вигуляти на вулиці свого кота.

На півдні країни, у комуні Гро-дю-Руа, місцевий житель прогулювався з улюбленцем ангорської породи на території пляжу, який зачинили для відвідування через поширення коронавірусу.

Француз тримав свого кота на восьмиметровому повідку.

Читайте: Лікар Реймса покінчив життя самогубством через коронавірус

Правоохоронці зафіксували порушення за допомогою дрону. Помітивши, що за ним спостерігають, чоловік намагався втекти. Але його все-таки затримали.

Прогулянка з котом коштувала французу 135 євро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у одному із французьких супермаркетів бездомний поляк сховався в супермаркеті, а після закриття всю ніч пив алкогольні напої і дивився порнофільми.

Джерело: Franceinfo

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка