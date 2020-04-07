У Франції оштрафували чоловіка, який вигулював кота на повідку

У Франції оштрафували порушника карантинних заходів, який вирішив вигуляти на вулиці свого кота.

На півдні країни, у комуні Гро-дю-Руа, місцевий житель прогулювався з улюбленцем ангорської породи на території пляжу, який зачинили для відвідування через поширення коронавірусу.

Француз тримав свого кота на восьмиметровому повідку.

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Правоохоронці зафіксували порушення за допомогою дрону. Помітивши, що за ним спостерігають, чоловік намагався втекти. Але його все-таки затримали.

Прогулянка з котом коштувала французу 135 євро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у одному із французьких супермаркетів бездомний поляк сховався в супермаркеті, а після закриття всю ніч пив алкогольні напої і дивився порнофільми.

Джерело: Franceinfo