У Китаї вперше не зафіксовно жодної смерті через Covid-19

Китай повідомив 7 квітня про відсутність смертей від коронавірусу – це вперше з початку публікації щоденних даних у січні 2020 року.

За даними Національної комісії з охорони здоров’я, за останню добу підтверджено 32 нові випадки коронавірусу.

Водночас кілька днів тому повідомлялося про нову хвилю епідемії у Китаї та 1 600 нових хворих на Covid-19.

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Загалом з початку епідемії у Китаї 82 697 осіб інфіковано Covid-19, 3 335 з них померло, ще 77 393 – повністю одужали.

Нагадаємо, 1 квітня в Ухані закрили лікарню, в якій приймали хворих на коронавірус. Таке рішення влада ухвалила після того, як кількість госпіталізованих почала знижуватися.