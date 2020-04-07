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Він хороший друг: Трамп доручив провідним медикам допомогти у лікуванні Джонсона

Президент Сполучених штатів Дональд Трамп заявив, що доручив провідним американським компаніям в області медицини допомогти в лікуванні від коронавірусу прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі.

Американський президент сказав, що зробив це, як тільки почув новини про те, що Джонсона перевели в реанімацію.

– Я був засмучений, що його перевели у відділення інтенсивної терапії. Всі американці моляться за його здоров’я. Він справжній хороший друг…

Я попросив дві провідні компанії зв’язатися з Лондоном негайно. І вони вже відбули в Лондон… Подивимося, чи зможемо ми допомогти. Ми вже контактували з усіма лікарями Бориса Джонсона, – сказав Трамп.

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Він не уточнював, про які саме компанії йдеться. Також не уточнив, яке буде запропоновано лікування, сказавши тільки, що це складний інноваційний метод.

Нагадаємо, 6 квітня прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона перевели у відділення інтенсивної терапії через погіршення стану.

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