Як Китай здолав коронавірус і чи спрацює ця модель в інших країнах

Ще донедавна регіон Хубей розміром з Україну був повністю закритий і представляв собою біологічну загрозу для планети. Але нині тут працює громадський транспорт, відкриті аеропорти, а місцеві нарешті смакують фірмову вуханську локшину на свіжому повітрі.

Китай не повністю оговтався, там фіксуються нові, але не масові випадки зараження, усі бояться повторного спалаху. Проте, у порівнянні з іншими країнами, пацієнт скоріше живий. І швидше за всіх одужує. Але як йому вдалося зупинити і звести нанівець епідемію?

Читайте: Китай приховав масштаби поширення коронавірусу – розвідка США

Китай фактично випробував свої можливості в умовах біологічної атаки. Вирішальними у боротьбі із заразою стали 5 пунктів: жорстка вертикаль влади і потужний адмінресурс; новітні технології; карантин; організація медичного сектору та самосвідомість громадян.

Окрім повного перекриття епіцентру хвороби, карантину та повсюдної перевірки температури громадян, важливу роль у війні з вірусом зіграли сучасні технології. Так звані QR-коди здоров’я. Окрім цього, усі чітко дотримувались самоізоляції. Дехто не виходив з квартири по шість тижнів. У цьому їм допомогла розвинута електронна комерція, служби доставки і онлайн-сервіси.

Паніку вдалося стримати завдяки чітко озвученій владою стратегії, цензурі у медіа, зеленому коридору для імпорту товарів захисту та придушенню різних спекулянтів. Наприклад перекупників, які хотіли заробити на дефіциті масок. Окрім цього китайці примудрились у скорочені терміни звести кілька величезних медичних комплексів на тисячі місць та організувати роботу наукового сектору для вивчення вірусу.

Пандемія коронавірусу змусила говорити про ефективність кризових моделей державного управління. І винесла на берег чимало фундаментальних питань. Що доцільніше та ефективніше у надзвичайних умовах: свобода слова чи цензура? Права та свободи людей або тотальний контроль та стеження?

Держави позичають китайську антикризову модель лише частково і пристосовують її до своєї реальності. Китайські методи активно критикують головні економічні опоненти Піднебесної – Сполучені Штати, де нині найбільша кількість виявлених інфікованих у світі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у китайському місті Шеньчжень заборонили їсти котів та собак.