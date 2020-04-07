З неймовірною швидкістю: ВООЗ про розробку вакцини від коронавірусу

Дослідження щодо розробки вакцин та способів лікування коронавірусу прискорилися з неймовірною швидкістю, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, понад 70 країн приєдналися до процесу, щоб прискорити дослідження ефективного лікування, і близько 20 установ та компаній займаються розробкою вакцини.

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– Вірусний геном був складений на карті на початку січня і розповсюдився в усьому світі, що дозволило розробити тести і розпочати дослідження вакцини, – заявив Тедрос.

Раніше Факти ICTV писали, що в Ізраїльському інституті біологічних досліджень у Нес-Ціоні дослідникам вдалося отримати антитіла проти коронавірусу.