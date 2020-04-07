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Факти / Світ

Злочинець завжди поруч: в ЄС на третину зріс рівень домашнього насильства

За тиждень після початку обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу в країнах ЄС зріс рівень домашнього насильства.

Згідно з повідомленням Європарламенту, в деяких країнах кількість побутового насильства зросла на третину.

– Жінки, які перебувають в насильницьких стосунках, вимушено залишаються вдома і піддаються насильству протягом довшого періоду, – констатують в ЄП.

Така тенденція пояснюється тим, що під час карантину жертвам насильства складно скористатися телефонами довіри, оскільки злочинець завжди поруч.

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Голова комітету із захисту прав жінок Евелін Регнер запропонувала використовувати текстові повідомлення, онлайн-чати та кодові слова.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Оболонський райсуд Києва засудив до трьох місяців арешту чоловіка, який дев’ять разів притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Це було перше реальне покарання у Києві за домашнє насильство.

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