Борис Джонсон провів у реанімації другу ніч

Борис Джонсон проводить другу ніч в реанімації, оскільки продовжує лікуватися від коронавірусу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, який зараз замість Джонсона очолює уряд.

Виступаючи на брифінгу щодо коронавірусу, він сказав, що Джонсон проходив стандартне лікування киснем і дихав без будь-якої допомоги, такої як штучна вентиляція легенів або неінвазивна респіраторна підтримка.

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Рааб впевнений, що прем’єр-міністр вилікується від цієї хвороби, і назвав його бійцем.

– Я впевнений, що він впорається, тому що якщо є щось, що я знаю про цього прем’єр-міністра, то це те, що він боєць, і він незабаром повернеться до влади і швидко проведе нас через цю кризу, – сказав міністр.

Передбачається, що подальших змін в стані Бориса Джонсона не буде до середи.

Нагадаємо, увечері 6 квітня стан прем’єра погіршився і Джонсона доставили в реанімацію.