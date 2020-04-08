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США випробовують десять ліків від Covid-19 – Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що в США зараз випробовують десять ліків для лікування коронавірусу.

– Наразі проходять випробування 10 ліків. Найближчим часом буде знято ще 15 (ліків, – Ред.), – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

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За його словами, активні клінічні випробування також проходять дві потенційні вакцини.

– Ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб забезпечити постачання медичних товарів і прискорити виробництво життєво необхідних ліків, – зазначив Трамп.

Нагадаємо, у штаті Нью-Йорк зафіксували найбільший показник смертності від коронавірусу серед штатів США. Так, за минуло добу померла 731 особа.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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