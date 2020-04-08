Трамп хоче вивчити можливість припинити фінансувати ВООЗ

Вашингтон може призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час брифінгу.

За його словами, ВООЗ отримала величезну кількість грошей від США.

– Ми виділяли як мажоритарні учасники більшу частину грошей, а вони критикували моє рішення щодо обмеження пересувань. І вони помилялися щодо багатьох речей, і, судячи з інформації від них, було схоже, що вони дуже орієнтовані на Китай.

Отже ми дуже уважно розглянемо все це. Ми зупинимо виплати ВООЗ. І подивимося, – сказав Трамп.