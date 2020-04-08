PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп хоче вивчити можливість припинити фінансувати ВООЗ

Вашингтон може призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час брифінгу.

За його словами, ВООЗ отримала величезну кількість грошей від США.

– Ми виділяли як мажоритарні учасники більшу частину грошей, а вони критикували моє рішення щодо обмеження пересувань. І вони помилялися щодо багатьох речей, і, судячи з інформації від них, було схоже, що вони дуже орієнтовані на Китай.

Отже ми дуже уважно розглянемо все це. Ми зупинимо виплати ВООЗ. І подивимося, – сказав Трамп.

Читайте: Пандемія коронавірусу ще далека від завершення – ВООЗ

Однак президент уточнив, що мав на увазі вивчити можливість зупинки виплат.

Дональд Трамп давно скептично ставиться до багатонаціональних організацій. У своїй останній пропозиції щодо бюджету в лютому його адміністрація просила скоротити американський внесок у ВООЗ з приблизно $122,6 млн до $57,9 млн.

Джерело: The Guardian

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка