У Франції запровадили спецдозволи для в’їзду в країну

Із 8 квітня усі особи, які хочуть в’їхати до Франції, мають отримати спеціальний дозвіл, де будуть зазначені причини та мета візиту.

Вказане обмеження встановлюється у рамках надзвичайного стану.

– Обмеження доступу на територію Франції встановлюються в рамках надзвичайного стану. Від 0.00 8 квітня всі приїжджі зобов’язані мати посвідчення відповідно до ситуації, — йдеться у повідомленні МВС.

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Документ можна отримати за електронною адресою. Міністерство розробило 3 види дозволів: для в’їзду до Франції з-за кордону, для в’їзду на її заморські території з-за кордону, а також для переміщення з французької материкової території у заморські володіння.

Наразі в країні зареєстрували 110 тис. випадків зараження, померли – понад 10 тис. осіб.