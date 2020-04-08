У Нью-Йорку зафіксували найбільшу смертність від Covid-19 за один день

У штаті Нью-Йорк зафіксовано найбільшу кількість випадків смерті від вірусів за один день, незважаючи на те, що в штаті все ще перебували накази залишатися вдома.

Кількість загиблих у Нью-Йорку продовжує стрімко зростати. Штат зареєстрував 5 489 смертей, порівняно з 4 758 днем ​​раніше.

Ці 731 смертельний результат представляють найвище збільшення кількості загиблих за один день з початку кризи.

Ця цифра затьмарила жертв терористичної атаки 11 вересня, в результаті якої в місті загинули 2 753 людини.

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У Нью-Йорку також зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання серед всіх штатів США, причому вже підтверджено 138 863 випадки коронавірусу.

Губернатор Ендрю Куомо заявив, що штат, схоже, наближається до піку своєї пандемії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість припинити фінансування ВООЗ, оскільки організація багато в чому помиляється і більше орієнтується на Китай.