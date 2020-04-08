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Факти / Світ

Ухань відкрили після декількох місяців блокування

У той час, коли весь інший світ повільно блокується, китайське місто Ухань, де вірус вперше з’явився в грудні минулого року, почав знову відкриватися.

Здорові жителі і гості – ті, у кого є зелений код в додатку для здоров’я – тепер зможуть покинути місто.

Потяги, автомобільні та залізничні сполучення також відновилися.

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Минуло 11 тижнів з моменту закриття міста з населенням 11 мільйонів осіб.

Нагадаємо, з початку спалаху більше 3 300 осіб померли в Китаї – переважна більшість з них з провінції Хубей, Ухань – і, згідно з офіційними даними, 81 740 осіб були підтверджені як інфіковані.

Джерело: ВВС

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