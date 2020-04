Засновник Twitter пожертвував $1 млрд на боротьбу з коронавірусом

Засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував $1 мільярд на боротьбу з коронавірусом Covid-19.

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

Він доклав до допису таблицю, з якої зрозуміло, що його пожертвування склало $997 818 354.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020