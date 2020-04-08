Засновник Twitter пожертвував $1 млрд на боротьбу з коронавірусом

Засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував $1 мільярд на боротьбу з коронавірусом Covid-19.

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

Він доклав до допису таблицю, з якої зрозуміло, що його пожертвування склало $997 818 354.

– Я направлю $1 мільярд в акціях Square – приблизно 28% мого статку – у фонд Start Small для того, щоб фінансувати глобальну допомогу проти Covid-19, – повідомив Дорсі.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

За його словами, коли з пандемією вдасться впоратися, фонд переключить увагу на освіту.

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Дорсі додав, що має намір жертвувати гроші в обстановці відкритості.

– Важливо показувати мою роботу, щоб я та інші могли на ній вчитися, – написав Джек Дорсі.

Нагадаємо, засновник американської компанії Microsoft Білл Гейтс пожертвував $5 млн для підтримки Китаю у боротьбі з коронавірусом нового типу.