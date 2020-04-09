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Харві Вайнштейн вилікувався від коронавірусу

Відомий продюсер, який наразі засуджений за сексуальні домагання Харві Вайнштейн подолав коронавірус. Він вилікувався від хвороби після 14-денного карантину.

Він подолав лихоманку та кашель. Його помістили в ізоляцію після того, як тест на Covid-19 дав позитивний результат.

Наразі його утримують у в’язничному відділенні психічного здоров’я.

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68-річний Вайнштейн страждає на високий кров’яний тиск, проблеми з серцем, важкий діабет та поганий стан хребта.

Нагадаємо, суд в США засудив продюсера Харві Вайнштейна до 23 років в’язниці.

Джерело: Daily Mail

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