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Факти / Світ

Карантин в Італії продовжили до 3 травня

Уряд Італії продовжив загальнонаціональний карантин до 3 травня.

Про це заявив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

На період з 13 квітня до 3 травня будуть збережені майже всі нині введені обмеження.

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Уряд дозволив відкриття магазинів дитячого одягу, а також книжкових магазинів і магазинів з канцелярськими товарами. Вони запрацюють за умови, що будуть дотримуватися соціальної дистанції.

Як писали Факти ICTV, італійці дуже налякані тим, що вони мають дуже високу захворюваність і смертність від коронавірусу. Україна відправила їм на допомогу 20 лікарів.

Джерело: tgcom24.mediaset.it

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