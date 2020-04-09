Карантинні заходи повинні скасовуватися в декілька етапів – Єврокомісія

Європейська комісія розробила рекомендації щодо ослаблення карантинних заходів, які необхідно буде зробити в країнах ЄС, введених через пандемію коронавірусу.

Країни зможуть самостійно вирішувати, коли виходити з карантину.

Читайте: Зеленський похвалив українців за дотримання карантину, але пік Covid-19 попереду

Однак Єврокомісія закликала виконати дві необхідні умови: уповільнити темпи поширення коронавірусу і забезпечити достатньо місць в лікарнях.

– Заходи повинні скасовуватися в декілька етапів, з достатнім проміжком часу, наприклад, в один місяць, – заявили в Єврокомісії.

Всього в світі зафіксували 1 млн 582 тис. 904 випадки коронавірусу. Першу позицію за кількістю заражених займає США. В країні на Covid-19 захворіли 454 304 особи.

Нагадаємо, раніше директор Центру громадського здоров’я Ігор Кузін повідомив, що пік захворюваності на коронавірус в Україні буде на початку травня.

Джерело: Deutsche Welle