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Коронавірус відступає у Франції, Іспанії, Італії та Німеччині – ВООЗ

Пандемія коронавірусу сповільнюється в Іспанії, Італії, Німеччині та Франції.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус.

Проте швидке зняття обмежень може призвести до другої хвилі Covid-19.

– ВООЗ хоче, щоб карантин був знятий. У той же час занадто швидке його зняття може призвести до смертельного відновлення пандемії, – зазначив Гебреісус.

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Він також висловив стурбованість високим рівнем інфікування медичних працівників. В деяких країнах захворіло 10% працівників системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, 20 українських медиків поїхали в Італію для допомоги у боротьбі із коронавірусом Covid-19.

Джерело: сnbc

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