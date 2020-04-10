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У Нью-Йорку випадків Covid-19 більше, ніж у будь-якій країні

У штаті Нью-Йорк випадків коронавірусу Covid-19 зафіксували більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.

Станом на ранок 10 квітня цифра інфікованих становить 161 504. Іспанія зареєструвала 153 тис., а Італія – 143 тис. пацієнтів.

У Китаї, де вперше з’явився вірус, зареєстровано 82 тис. випадків.

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США загалом зафіксували 468 887 випадків і майже 16 697 смертей. Вилікувалось лише 25 928 пацієнтів. В усьому світі кількість випадків Covid-19 уже перевищила 1,6 млн.

За повідомленням влади штату, кількість смертей є рекордно високою четвертий день поспіль.

Віце-президент Майк Пенс переконаний, що Covid-19 приблизно втричі заразніший, ніж грип.

Член експертної групи Білого дому з протидії пандемії Ентоні Фоучі прогнозує, що коронавірус забере життя не менш ніж 60 тис. американців.

Нагадаємо, у четвер, 9 квітня, у Сполучених Штатах було зафіксовано антирекорд: за добу від Covid-19 померло понад 1,9 тис. осіб.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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