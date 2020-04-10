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Факти / Світ

У Південній Кореї у 91 людини повторно діагностували Covid-19

У Південній Кореї у 91 пацієнта, який вилікувався від коронавірусу, знову підтвердили Covid-19.

Місцеві органи охорони здоров’я повідомили, що, найімовірніше, відбулося не повторне інфікування, а реактивування коронавірусу, оскільки у всіх виявили позитивний результат через порівняно короткий час після закінчення карантину.

Крім того, на думку деяких вірусологів, Covid-19 може залишатися латентним у певних клітинах і повторно переміщатися в органи дихання людини.

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До слова, раніше Факти ICTV писали, що вчені побоюються, що коронавірус Covid-19 може ховатися в клітинах людини і реактивуватися.

Але водночас вони заспокоюють, що подібні випадки незначно впливають на загальні прогнози епідемії.

Джерело: Yonhap

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