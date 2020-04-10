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У Ємені виявили перший випадок Covid-19

Вранці 10 квітня у Ємені зафіксували перший випадок коронавірусу у штаті Хадрамаут.

Про це повідомили у Верховному національному комітеті із надзвичайних ситуацій країни.

За словами чиновників, стан пацієнта стабільний: йому надають усю необхідну медичну допомогу.

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Єменський журналіст Аніс Мансур поділився відео, де з мінаретів мечетей району Аль-Шар, штат Хадрамут, гучномовці закликають місцевих жителів залишатися в будинках та дотримуватися комендантської години.

Нагадаємо, Іран залишається найбільш ураженою Covid-19 країною середньосхідного регіону. Нещодавно члени ООН засудили несвоєчасні дії Ірану щодо боротьби з коронавірусом.

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

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