







Черги швидких: в Росії не встигають приймати хворих на Covid-19 / 4 фотографии

За даними оперативного штабу, за останню добу в Росії підтверджено 1 667 нових випадків коронавірусу в 49 регіонах, зафіксовано 12 летальних випадків. За добу у Росії повністю одужали 250 чоловік.

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«Это просто дезинфекция!», говорили они. На видео можно четко разглядеть, как из «скорых» выносят больных и заносят на каталках в здание больницы. Ещё вариант для кремлеботов — на дезинфекцию заносят людей. pic.twitter.com/wNOBMnzNEG — Сергей Наумович (@sergonaumovich) April 11, 2020

Загалом у московських стаціонарах проходять лікування вже понад 6,5 тис. хворих на коронавірус. За прогнозами експертів, пік захворюваності ще не досягнуто, тому кількість хворих і госпіталізованих зростатиме.

Як писали Факти ICTV, італійці дуже налякані тим, що вони мають дуже високу захворюваність і смертність від коронавірусу. Україна відправила їм на допомогу 20 лікарів.