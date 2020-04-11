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Факти / Світ / Росія

Черги швидких: в Росії не встигають приймати хворих на Covid-19

У Москві різко збільшилася кількість заражених коронавірусом – біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.

Лікарні не встигають приймати хворих. Затори утворилися на під’їзді до Федерального клінічного центру високих медичних технологій у місті Хімки Московської області.

У порівнянні з даними минулого тижня, кількість госпіталізованих з коронавірусом збільшилась удвічі. У 85% пацієнтів виявили пневмонію.

Черги швидких: в Росії не встигають приймати хворих на Covid-19 / 4 фотографии

За даними оперативного штабу, за останню добу в Росії підтверджено 1 667 нових випадків коронавірусу в 49 регіонах, зафіксовано 12 летальних випадків. За добу у Росії повністю одужали 250 чоловік.

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Загалом у московських стаціонарах проходять лікування вже понад 6,5 тис. хворих на коронавірус. За прогнозами експертів, пік захворюваності ще не досягнуто, тому кількість хворих і госпіталізованих зростатиме.

Як писали Факти ICTV, італійці дуже налякані тим, що вони мають дуже високу захворюваність і смертність від коронавірусу. Україна відправила їм на допомогу 20 лікарів.

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