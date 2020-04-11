У Москві різко збільшилася кількість заражених коронавірусом – біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.
Лікарні не встигають приймати хворих. Затори утворилися на під’їзді до Федерального клінічного центру високих медичних технологій у місті Хімки Московської області.
У порівнянні з даними минулого тижня, кількість госпіталізованих з коронавірусом збільшилась удвічі. У 85% пацієнтів виявили пневмонію.
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Черги швидких: в Росії не встигають приймати хворих на Covid-19 / 4 фотографии
За даними оперативного штабу, за останню добу в Росії підтверджено 1 667 нових випадків коронавірусу в 49 регіонах, зафіксовано 12 летальних випадків. За добу у Росії повністю одужали 250 чоловік.
Очередь из скорых. Москва. pic.twitter.com/a6CYqgcROZ
— Öру, Элл 1⃣9⃣8⃣4⃣ (@polniypesez) April 10, 2020
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«Это просто дезинфекция!», говорили они. На видео можно четко разглядеть, как из «скорых» выносят больных и заносят на каталках в здание больницы.
Ещё вариант для кремлеботов — на дезинфекцию заносят людей. pic.twitter.com/wNOBMnzNEG
— Сергей Наумович (@sergonaumovich) April 11, 2020
Загалом у московських стаціонарах проходять лікування вже понад 6,5 тис. хворих на коронавірус. За прогнозами експертів, пік захворюваності ще не досягнуто, тому кількість хворих і госпіталізованих зростатиме.
Як писали Факти ICTV, італійці дуже налякані тим, що вони мають дуже високу захворюваність і смертність від коронавірусу. Україна відправила їм на допомогу 20 лікарів.Теги: Коронавірус Covid-19, МоскваЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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