Станом на 11 квітня у світі на коронавірус інфіковано 1 698 416 осіб. З них вилікувалися 376 677 осіб, а 102 764 пацієнта померли.

США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 501 419 хворих.

На другому нині Іспанія – там заразилися 158 273 особи, померло 16 081.

В Італії станом на 11 квітня інфіковано вже 147 577 осіб.

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У Китаї від початку епідемії 83 003 особи інфіковано Covid-19.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 11 квітня зафіксували 2 203 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.

Померли від коронавірусу 69 людей. Загалом 61 пацієнт вже одужав – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.