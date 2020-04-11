Станом на ранок 11 квітня в світі коронавірусом інфіковано 1 698 416 осіб. З них одужали 376 677 осіб, а 102 764 пацієнта померли.

США знаходяться на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 501 419 хворих.

На другому місці зараз Іспанія, де коронавірусом заразилися 158 273 людини, померло – 16 081.

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Італія опустилася на третю позицію. Там 147 577 хворих, з них 18 849 померли і 30 455 одужали.

Ситуація із захворюванням коронавірусом в інших країнах Європи:

Франція – 125 931;

Німеччина – 122 171;

Велика Британія – 74 605;

Бельгія – 26 667;

Швейцарія – 24 551;

Нідерланди – 23 249;

Португалія – ​​15 472;

Австрія – 13 560;

Швеція – 9 685;

Норвегія – 6 314;

Польща – 5 955.

Станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 73 особи померли, а 79 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.