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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 11 квітня

Станом на ранок 11 квітня в світі коронавірусом інфіковано 1 698 416 осіб. З них одужали 376 677 осіб, а 102 764 пацієнта померли.

США знаходяться на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 501 419 хворих.

На другому місці зараз Іспанія, де коронавірусом заразилися 158 273 людини, померло – 16 081.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Італія опустилася на третю позицію. Там 147 577 хворих, з них 18 849 померли і 30 455 одужали.

Ситуація із захворюванням коронавірусом в інших країнах Європи:

  • Франція – 125 931;
  • Німеччина – 122 171;
  • Велика Британія – 74 605;
  • Бельгія – 26 667;
  • Швейцарія – 24 551;
  • Нідерланди – 23 249;
  • Португалія – ​​15 472;
  • Австрія – 13 560;
  • Швеція – 9 685;
  • Норвегія – 6 314;
  • Польща – 5 955.

Станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 73 особи померли, а 79 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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