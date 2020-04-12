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Концерт Андреа Бочеллі в Міланському соборі на честь Великодня (ОНЛАЙН)

Легенда італійської опери Андреа Бочеллі виступає з концертом, який приурочений до католицького Великодня, з головного собору Мілана.

У соборі, крім співака, присутній єдиний акомпоніатор – органіст Емануель Віанелло.

Концерт отримав назву Бочеллі: Музика надії.

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До слова, напередодні Андреа Бочеллі заявив, що вірить у силу спільної молитви. Він зазначив, що завдяки музиці, яка транслюється у прямому ефірі і об’єднує мільйони, людство обійме пульсуюче серце зраненої землі.

Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу у світі віряни не можуть відвідати святкові богослужіння з нагоди Великодня.

Фото: Dreamstime

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