Станом на ранок 12 квітня в світі коронавірус виявлено у 1 777 666 осіб. З них одужали 404 372 особи, а 108 867 пацієнтів померли.
США перебувають на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 529 951 хворий.
На другому місці зараз Іспанія, де на коронавірус заразилися 163 027 осіб, померло 16 606.
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Італія опустилася на третю позицію. Там 152 271 особа заразилася, з них 19 468 померли.
Ситуація із захворюванням на коронавірусо в інших країнах Європи:
- Франція – 130 730;
- Німеччина – 125 452;
- Велика Британія – 79 885;
- Бельгія – 28 018;
- Швейцарія – 25 107;
- Нідерланди – 24 571;
- Португалія – 15 987;
- Австрія – 13 806;
- Росія – 13 584;
- Норвегія – 6 409;
- Польща – 6 356;
Станом на 9.00 12 квітня в Україні зафіксували 2 777 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.
Померли від коронавірусу 83 людини. Загалом 89 пацієнтів вже одужало – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.