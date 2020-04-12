Станом на ранок 12 квітня в світі коронавірус виявлено у 1 777 666 осіб. З них одужали 404 372 особи, а 108 867 пацієнтів померли.

США перебувають на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 529 951 хворий.

На другому місці зараз Іспанія, де на коронавірус заразилися 163 027 осіб, померло 16 606.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Італія опустилася на третю позицію. Там 152 271 особа заразилася, з них 19 468 померли.

Ситуація із захворюванням на коронавірусо в інших країнах Європи:

Франція – 130 730;

Німеччина – 125 452;

Велика Британія – 79 885;

Бельгія – 28 018;

Швейцарія – 25 107;

Нідерланди – 24 571;

Португалія – ​​15 987;

Австрія – 13 806;

Росія – 13 584;

Норвегія – 6 409;

Польща – 6 356;

Станом на 9.00 12 квітня в Україні зафіксували 2 777 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.

Померли від коронавірусу 83 людини. Загалом 89 пацієнтів вже одужало – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.