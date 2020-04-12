Папа Римський закликав країни до солідарності у боротьбі з коронавірусом

12 квітня Папа Римський Франциск у своєму Великодньому зверненні до Міста та світу закликав припинити вогонь у збройних конфліктах, які зараз відбуваються у всьому світі.

– Нехай Христос просвітить усіх, хто несе відповідальність за конфлікти, щоб вони мали сміливість підтримати заклик до негайного глобального припинення вогню у всіх куточках світу, – сказав Папа Римський.

Задля запобігання поширенню коронавірусу він провів богослужіння у соборі Святого Петра у Ватикані без вірян.

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Папа Римський також звернувся до країн, які борються з коронавірусом. Він наголосив на необхідності зменшити або пробачити борги бідних країн.

Раніше Папа Римський озвучив несподівану гіпотезу виникнення коронавірусу.

Джерело: Deutsche Welle