Борис Джонсон вилікувався від коронавірусу – тест негативний

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здав аналізи на коронавірус, перш ніж виписатися з лікарні 12 квітня.

Вони дали негативний результат.

Нині Джонсон перебуває в заміській резиденції Чекерс разом зі своєю вагітною нареченою Керрі Сімондс.

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Прем’єр все ще відновлюється і поки не повернувся до роботи, повідомив представник прем’єр-міністра. Він відмовився говорити, коли саме Джонсон почне виконувати свої обов’язки. Поки його заміщає глава МЗС Домінік Рааб.

Нагадаємо, Борис Джонсон захворів на коронавірус наприкінці березня. Спочатку він лікувався вдома, але потім його забрали до лікарні. Він провів два дні в реанімації.