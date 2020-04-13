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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 13 квітня

Станом на ранок 13 квітня в світі коронавірус виявлено у 1 850 807 осіб. З них одужали 430 623 особи, а 114 251 пацієнт помер.

США перебувають на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 557 571 хворий.

На другому місці зараз Іспанія, де на коронавірус заразилася 166 831 особа, померло 17 209.

Італія опустилася на третю позицію. Там 156 363 особи заразилися, з них 19 899 померли.

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Франція – 133 670;
  • Німеччина – 127 854;
  • Велика Британія – 85 208;
  • Бельгія – 29 647;
  • Швейцарія – 25 415;
  • Нідерланди – 25 746;
  • Португалія – ​​16 585;
  • Австрія – 13 945;
  • Росія – 15 770;
  • Норвегія – 6 525;
  • Польща – 6 674.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на 9.00 13 квітня в Україні зафіксували 2 777 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Померли від коронавірусу 83 людини. Загалом 89 пацієнтів вже одужало – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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