Станом на ранок 13 квітня в світі коронавірус виявлено у 1 850 807 осіб. З них одужали 430 623 особи, а 114 251 пацієнт помер.
США перебувають на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 557 571 хворий.
На другому місці зараз Іспанія, де на коронавірус заразилася 166 831 особа, померло 17 209.
Італія опустилася на третю позицію. Там 156 363 особи заразилися, з них 19 899 померли.
Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Франція – 133 670;
- Німеччина – 127 854;
- Велика Британія – 85 208;
- Бельгія – 29 647;
- Швейцарія – 25 415;
- Нідерланди – 25 746;
- Португалія – 16 585;
- Австрія – 13 945;
- Росія – 15 770;
- Норвегія – 6 525;
- Польща – 6 674.
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Станом на 9.00 13 квітня в Україні зафіксували 2 777 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.
Померли від коронавірусу 83 людини. Загалом 89 пацієнтів вже одужало – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.