Мільярдер Стенлі Чера з Нью-Йорку помер від коронавірусу

Від ускладнень викликаних коронавірусом, помер американський мільярдер Стенлі Чера.

78-річний нью-йоркський забудовник був госпіталізований 24 березня з симптомами Covid-19.

До складу бізнес-імперії Crown Acquisitions, яка належить Чері, входять кілька торгових об’єктів. Також він займався будівництвом у Нью-Йорку. Його статки Forbеs оцінює в $1,3 млрд.

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Чера товаришував з президентом Дональдом Трампом, був спонсором Республіканської партії США.

За даними Федеральної виборчої комісії, з 2016-го по 2019 рік він пожертвував $402 тис. організаціям, які займаються підтримкою президентства Трампа.

Як писали Факти ICTV, в американському місті Бейкерсфілд у штаті Каліфорнія на закритій вечірці під час карантину сталася стрілянина. Є загиблі та поранені.

Фото: CNN