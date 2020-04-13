PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Пандемія коронавірусу: ВООЗ рекомендує поступово послаблювати карантин

Введені через коронавірус заходи країнам необхідно скасовувати поетапно.

Про це на брифінгу заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

– У той час як вірус дуже швидко поширюється, його спад відбувається набагато повільніше. Іншими словами, шлях вниз набагато повільніше шляху вгору, – сказав Тедрос Адханом Гебрейесус.

Також він додав, що заходи зі стримування потрібно знімати повільно.

ЧитайтеЕкспрес-тест на Covid-19: чи ефективний, і що кажуть медики

За словами гендиректора ВООЗ, необхідно вживати заходів виходячи з того, як себе веде коронавірус.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні збільшилась кількість тестувань на коронавірус на добу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка