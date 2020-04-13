Пандемія коронавірусу: ВООЗ рекомендує поступово послаблювати карантин

Введені через коронавірус заходи країнам необхідно скасовувати поетапно.

Про це на брифінгу заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

– У той час як вірус дуже швидко поширюється, його спад відбувається набагато повільніше. Іншими словами, шлях вниз набагато повільніше шляху вгору, – сказав Тедрос Адханом Гебрейесус.

Також він додав, що заходи зі стримування потрібно знімати повільно.

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За словами гендиректора ВООЗ, необхідно вживати заходів виходячи з того, як себе веде коронавірус.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні збільшилась кількість тестувань на коронавірус на добу.