Японські вчені попередньо встановили, що препарат Нелфінавір блокує розмноження коронавірусу.

Нелфінавір використовується проти вірусу імунодефіциту людини.

Під час лікування ВІЛ ці ліки застосовують в поєднанні з іншими антиретровірусними препаратами.

Після вивчення дев’яти подібних до Нелфінавіру препаратів, вчені дійшли висновку, що він здатний зупинити реплікацію збудника коронавірусу навіть у малих дозах.

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Механізм його дії полягає в придушенні активного центру ферменту вірусу.

Вчені рекомендували включати Нелфінавір до переліку потенційно ефективних ліків проти коронавірусу.

У наших аптеках продаються пігулки Вірасепт, що містять цей препарат.

Однак ціна однієї упаковки становить більше 25 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи допомагає препарат тоцілізумаб у лікуванні коронавірусу.

Джерело: BioRxiv