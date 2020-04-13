Японські вчені попередньо встановили, що препарат Нелфінавір блокує розмноження коронавірусу.
Нелфінавір використовується проти вірусу імунодефіциту людини.
Під час лікування ВІЛ ці ліки застосовують в поєднанні з іншими антиретровірусними препаратами.
Після вивчення дев’яти подібних до Нелфінавіру препаратів, вчені дійшли висновку, що він здатний зупинити реплікацію збудника коронавірусу навіть у малих дозах.
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Механізм його дії полягає в придушенні активного центру ферменту вірусу.
Вчені рекомендували включати Нелфінавір до переліку потенційно ефективних ліків проти коронавірусу.
У наших аптеках продаються пігулки Вірасепт, що містять цей препарат.
Однак ціна однієї упаковки становить більше 25 тис. грн.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи допомагає препарат тоцілізумаб у лікуванні коронавірусу.
Джерело: BioRxiv