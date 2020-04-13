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Торнадо в США: люди ховаються у загальних сховищах, незважаючи на Covid-19

По південному сходу США вдарили торнадо. Десятки смертоносних смерчів швидкістю 320 км/год пронеслися штатами Міссісіпі і Луїзіана. Від стихії люди змушені були ховатися у загальних приміщеннях, незважаючи на заходи з боротьби з коронавірусом.

Стихія завдала значної шкоди округам Уолтхол, Джеферсон-Девіс, Ковінгтон і Джонс. Торнадо повалили дерева та зруйнували будинки. За попередньою інформацією, мінімум шість осіб загинуло, кількість постраждалих уточнюється.

Торнадо були помічені в штаті Техас, а у Джорджії, Алабамі, Теннессі спостерігалася штормова погода.

Читайте: Карта поширення коронавірусу в світі онлайн – статистика

Торнадо співпали з пандемією коронавірусу в США, однак уряд не закрив сховища і дозволив громадянам ховатися в них від негоди.

– Більшість безпечних кімнат були обладнані дезінфекційним засобом для рук. Ми радили громадянам носити маски в кімнатах, – відзначили чиновники Міссісіпі.

Також постраждалим рекомендували витримувати дистанцію, щоб не спровокувати поширення вірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через пандемію коронавірусу вперше в історії США стихійне лихо оголосили у всіх штатах.

Джерело: CNN

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