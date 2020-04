Торнадо в США: люди ховаються у загальних сховищах, незважаючи на Covid-19

По південному сходу США вдарили торнадо. Десятки смертоносних смерчів швидкістю 320 км/год пронеслися штатами Міссісіпі і Луїзіана. Від стихії люди змушені були ховатися у загальних приміщеннях, незважаючи на заходи з боротьби з коронавірусом.

Стихія завдала значної шкоди округам Уолтхол, Джеферсон-Девіс, Ковінгтон і Джонс. Торнадо повалили дерева та зруйнували будинки. За попередньою інформацією, мінімум шість осіб загинуло, кількість постраждалих уточнюється.

Торнадо були помічені в штаті Техас, а у Джорджії, Алабамі, Теннессі спостерігалася штормова погода.

Торнадо співпали з пандемією коронавірусу в США, однак уряд не закрив сховища і дозволив громадянам ховатися в них від негоди.

Також постраждалим рекомендували витримувати дистанцію, щоб не спровокувати поширення вірусу.

A better view from the Starkville #tornado shelter during a warning. Still managing #SocialDistancing but it’s busy! #mswx pic.twitter.com/OmCmrXyKXd

— Craig Ceecee (@CC_StormWatch) April 12, 2020