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Факти / Світ

У Нідерландах на коронавірус захворіли понад 6 тис. медиків

У Нідерландах стрімко зростає кількість випадків зараження на коронавірус серед медичного персоналу.

Станом на 13 квітня в країні зафіксовано 25 тис. 587 випадків коронавірусу, з яких близько 26% – медики.

За даними Національного інституту охорони здоров’я і навколишнього середовища таке зростання пов’язане зі збільшенням тестування на коронавірус.

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До речі, всього в світі зафіксували 1 878 076 випадків зараження на коронавірус. На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіло 558 526 осіб.

На другій позиції опинилася Іспанія. В країні на коронавірус захворіли 169 496 осіб. На третьому місці за кількістю інфікованих виявилася Італія, там зафіксували 156 363 випадки Covid-19.

Раніше Факти ICTV писали, що коронавірус і далі набуває нової симптоматики: тепер у пацієнтів спостерігається втрата чутливості лицьового та трійчастого нервів.

Джерело: CNN

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