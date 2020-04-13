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Факти / Світ

У ВООЗ розповіли, скільки ще триватимуть спалахи коронавірусу

Спалахи коронавірусу триватимуть, поки не буде винайдена і введена в широке користування вакцина.

Про це сказав спеціальний представник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро.

Він зазначив, що до цього часу коронавірус час від часу повертатиметься.

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– Ми не надто впевнені, що це відбуватиметься хвилеподібно, як це відбувається з грипом. Ми думаємо, що це буде вірус, який переслідуватиме людство протягом досить довгого часу, поки ми всі не зможемо отримати вакцину, яка захищатиме нас, – сказав він.

Набарро закликав всі країни розробити захисний механізм, який дозволить миттєво реагувати на нові випадки епідемії і швидко організовувати ізоляцію хворих.

Раніше професор Гонконгського університету Джозеф Ву заявив, що світу може загрожувати друга хвиля поширення коронавірусу, якщо влада країн зніме обмежувальні заходи до появи вакцини.

Джерело: NBC-news

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