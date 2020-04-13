Удесятеро вбивчіший за свинячий грип: у ВООЗ оцінили небезпеку Covid-19

Коронавірус Covid-19 у десять разів смертоносніший, ніж свинячий грип.

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

– Ми знаємо, що Covid-19 швидко поширюється. Цей вірус справді смертельний – у десять разів смертельніший за вірус, що спричинив пандемію грипу в 2009 році, – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

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Він додав, що спалахи хвороби набирають обертів дуже швидко, а от зупинити їх стає набагато важче.

– У деяких країнах випадки хвороби подвоюються лише за 3-4 дні.

За словами Гебреісуса, обмежувальні заходи через коронавірус небезпечно скасовувати відразу: це потрібно робити повільно та поступово.

Нагадаємо, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3 102 підтверджені випадки коронавірусної інфекції. За добу зафіксовано 325 нових випадків.