Як рахують інфікованих Covid-19 і скільки насправді хворих в Україні

Кожні 8 хвилин в Америці фіксують смерть від Covid-19. Ці цифри на тлі інших країн виглядають моторошно. Та нагадують вже італійський сценарій.

Хоча сама Італія за рівнем смертності й досі в лідерах, перетнувши позначку в 13%. В Німеччині куди обнадійливіші цифри – тут смертність трохи більше 2%. В Ізраїлі близько відсотка.

Лікарі кажуть: найголовніша проблема – ніхто не знає, скільки реально інфіковано Covid-19. У більшості країн нині до статистики потрапляють лише ті, у кого діагностовано середній та важкий рівень захворювання. За припущеннями медиків, таких меншість.

Більше половини хворих мають незначні прояви, або й взагалі їх немає.

Країни світу поділилися на дві категорії.

Одні намагаються впровадити масове тестування. Інші перевіряють тільки тих, хто входить до групи ризику: за віком та супутніми хворобами.

Ставку на масову перевірку зробила,зокрема, Південна Корея. На один мільйон населення тут тестують близько 10 тис. людей. Цим же шляхом пішов Сінгапур – більше 12 тис. тестів. Як результат – ці країни мають найменшу смертність від коронавірусу в світі.

Але не тільки дисциплінованість зіграла на руку. Німецькі вчені розробили власні тест-системи ще тоді, коли Covid-19 не вийшов за межі Китаю. Тепер же тут роблять по 50 тис. тестів на день. Для порівняння в Британії лише 12 тис.

Читайте: Удесятеро вбивчіший за свинячий грип: у ВООЗ оцінили небезпеку Covid-19

Зовсім інша картина в Італії. Тут спрацював принцип – коли не бачиш небезпеку, то й не готуєшся. В країні суворий карантин ввели тільки після стрибка смертності.

Одна особливість італійського підрахунку. В більшості випадків причиною смерті вказано – коронавірус. Хоча як показала перевірка інституту охорони здоров’я Італії – насправді люди помирали від патологій, які Covid -19 загострив. До того ж, серед померлих багато тих, кому взагалі не надавали допомогу. Через брак ліжок та персоналу.

А що ж з підрахунками в Україні? Масового тестування у нас поки не роблять. Яка ж насправді статистика заражень, сьогодні не скаже жоден український лікар.

Багато запитань і до статистики смертності. На сьогодні в Україні вона становить понад 3%. Але сюди не входять спалахи на кшталт того, що був зафіксований у січні в Житомирській області. Тоді на загадкову пневмонію з тяжким перебігом захворіли 2,5 тис. людей. 22 з них померли.

Чи не був це спалах Covid-19? Достеменно не відомо, бо ж тестів ніхто не робив. Тепер же вони будуть обов’язковими. З п’ятниці тестуватимуть всіх хворих на пневмонію.

Вчені оксфордського університету зробили свій прогноз: в Україні може бути понад 12 тис. хворих. Змоделювали ситуацію на основі статистики захворюваності у Великобританії та Італії. Але вітчизняне міністерство охорони здоров’я цю цифру не підтверджує.

Комітет з іноземних справ парламенту Британії в приховуванні реальних цифр звинуватив і Китай. Мовляв, він намагався заплутати процес збору даних про вірус та маніпулював інформацією, якою користувалася ВООЗ.

Якби не було приховування даних про вірус, то епідемія мала шанси залишитися локальною історією, а не перерости в пандемію планетарного масштабу. Каже біофізик Олександр Іванов. Подібним шляхом приховування інформації пішла й Росія.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Україні втричі збільшили кількість тестувань на коронавірус.