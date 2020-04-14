Чому коронавірус Covid-19 повертається до тих, хто вже перехворів

У експертів в сфері охорони здоров’я є кілька припущень про те, чому результати тестів деяких пацієнтів, що одужали можуть бути позитивними протягом декількох днів і навіть тижнів після поліпшення самопочуття.

Наявні тести на Covid-19 виявляють залишки і сліди вірусу, але це вже не жива інфекція, а також тривалі позитивні тести на вірус, можуть бути пов’язані з недоліками імунної системи.

Очищення організму від вірусу – важка робота для будь-якої імунної системи, але тим, у кого вона слабка важче позбутися від Covid-19.

– Люди, які отримують імунодепресанти для трансплантації органів або кісткового мозку, або з прогресуючою ВІЛ-інфекцією, часто виділяють вірус довше, ніж ті, у кого імунна система сильніша, – говорить фахівець з інфекційних захворювань з Медичного центру Stanford Health Care.

Він додає, що в деяких випадках процес позбавлення вірусу може займати тижні і навіть місяці, при тому, що люди можуть відчувати себе здоровими.

Читайте: 80% людей на планеті інфікуються коронавірусом – лікар-епідеміолог

Якщо порівнювати Covid-19 з іншими сезонними вірусами, то імунітет від них триває близько року, і люди можуть заражатися ними повторно.

– Більшість респіраторних захворювань дають вам період відносної захисту. Я говорю про рік чи два. Це те, що ми знаємо про сезонний коронавірус, – каже експерт з респіраторним вірусним інфекціям з Медичного центру Рочестерського університету Енн Фелсі.

Вона зазначає, що інші інфекційні захворювання, подібні Covid-19, такі як SARS, можуть генерувати більш тривалий імунітет на два/три роки.

До слова, китайські науковці закликають продовжити термін карантину для всіх людей, яких зараз виписують з лікарень з негативними результатами тесту на Covid-19.

Джерело: Huffpost, Science Alert.