Хлорохін проти коронавірусу: Бразилія зупинила тестування через смерть пацієнтів

У Бразилії під час тестування ліків від коронавірусу підвищилась смертність людей.
Антималярійний препарат хлорохін випробували на 81 пацієнтові. Їм давали різну дозу ліків разом з антибіотиками.
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11 пацієнтів померли до шостого дня лікування. Після цього завершили дослідження препарату з високими дозами.
До речі, в Україні не використовують хлорохін для лікування коронавірусу. Натомість лікують менш токсичний похідний гідроксихлорохін (Плаквеніл).
Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповідав, як правильно дезінфікувати окуляри від коронавірусу.
Джерело: The New York Times