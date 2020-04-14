Хлорохін проти коронавірусу: Бразилія зупинила тестування через смерть пацієнтів

У Бразилії під час тестування ліків від коронавірусу підвищилась смертність людей.

Антималярійний препарат хлорохін випробували на 81 пацієнтові. Їм давали різну дозу ліків разом з антибіотиками.

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11 пацієнтів померли до шостого дня лікування. Після цього завершили дослідження препарату з високими дозами.

До речі, в Україні не використовують хлорохін для лікування коронавірусу. Натомість лікують менш токсичний похідний гідроксихлорохін (Плаквеніл).

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповідав, як правильно дезінфікувати окуляри від коронавірусу.

Джерело: The New York Times