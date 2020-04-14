Станом на 14 квітня у світі на коронавірус інфіковано 1 920 918 осіб. З них вилікувалися 447 984 особи, а 119 686 пацієнтів померли.

США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 582 580 хворих.

На другому нині Іспанія – там заразилися 170 099 осіб, померло 17 756.

В Італії станом на 14 квітня інфіковано вже 159 516 осіб.

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У Китаї від початку пандемії 83 302 особи інфіковано Covid-19.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 14 квітня зафіксували 3 372 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.

Померли від коронавірусу 98 осіб. Загалом 119 пацієнтів вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.