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Факти / Світ

Коронавірус у Польщі: захворіло майже 7 тис., пік очікують у травні-червні

Станом на ранок 14 квітня коронавірус у Польщі виявили у 6 934 осіб. Одужало від коронавірусної інфекції вже 487 осіб.

Усього з початку пандемії Польща провела 143 тис. тестів на виявлення коронавірусу.

Уряд країни очікує піку епідемії Covid-19 у травні-червні.

Міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський заявив, що у найближчі тижні кількість хворих на коронавірус може збільшитись до 20-30 тис. людей.

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Водночас він підкреслив, що завдяки вжитим заходам вдалося суттєво уповільнити поширення Covid-19 на території Польщі.

Наразі у польській промисловості виникли серйозні проблеми через нестачу робітників.

Левову частку становили українці, які повернулись додому через карантин.

Нагадаємо, станом на 9.00 14 квітня в Україні зафіксовано 3 372 випадки коронавірусу, з яких 98 – летальні. Повністю одужало вже 119 пацієнтів.

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