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Коронавірус у США: Трамп претендує на повне право зняття блокування

Президент США Дональд Трамп заявив, що має повну владу, щоб зняти загальнонаціональне блокування коронавірусу, суперечачи губернаторам і експертам з правових питань.

– Президент Сполучених Штатів називає постріли, – сказав Трамп під час прес-конференції.

Однак Конституція США говорить, що штати підтримують громадський порядок і безпеку.

Десять штатів на східному і західному узбережжях США планують скасувати суворі накази про перебування вдома.

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Глава Білого дому заявив, що його адміністрація закінчує розробку плану з відкриття економіки США, яка була закрита для уповільнення поширення коронавірусу.

Адміністрація Трампа оголосила 1 травня потенційної датою ослаблення обмежень.

США є глобальним епіцентром пандемії коронавірусу з 682 619 підтвердженими випадками та 23 608 смертельними випадками.

Ба більше, в Америці не залишилося жодного штату, де не зафіксували смерть від Covid-19.

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