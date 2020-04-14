Станом на ранок 14 квітня в світі коронавірус виявлено у 1 920 985 осіб. З них одужали 453 145 осіб, а 119 686 пацієнтів померли.
США перебувають на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 582 580 хворих.
На другому місці зараз Іспанія, де на коронавірус заразилися 170 099 осіб, померло 17 756.
Італія опустилася на третю позицію. Там 159 516 осіб заразилися, з них 20 465 померли.
Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Франція – 137 877;
- Німеччина – 130 072;
- Велика Британія – 89 571;
- Бельгія – 30 589;
- Швейцарія – 25 688;
- Нідерланди – 26 712;
- Португалія – 16 934;
- Австрія – 14 041;
- Росія – 18 328;
- Норвегія – 6 605;
- Польща – 6 934.
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Станом на 14 квітня в Україні зафіксували 3 372 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.
Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.