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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 14 квітня

Станом на ранок 14 квітня в світі коронавірус виявлено у 1 920 985 осіб. З них одужали 453 145 осіб, а 119 686 пацієнтів померли.

США перебувають на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 582 580 хворих.

На другому місці зараз Іспанія, де на коронавірус заразилися 170 099 осіб, померло 17 756.

Італія опустилася на третю позицію. Там 159 516 осіб заразилися, з них 20 465 померли.

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Франція – 137 877;
  • Німеччина – 130 072;
  • Велика Британія – 89 571;
  • Бельгія – 30 589;
  • Швейцарія – 25 688;
  • Нідерланди – 26 712;
  • Португалія – ​​16 934;
  • Австрія – 14 041;
  • Росія – 18 328;
  • Норвегія – 6 605;
  • Польща – 6 934.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на 14 квітня в Україні зафіксували 3 372 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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