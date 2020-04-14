Станом на ранок 14 квітня в світі коронавірус виявлено у 1 920 985 осіб. З них одужали 453 145 осіб, а 119 686 пацієнтів померли.

США перебувають на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 582 580 хворих.

На другому місці зараз Іспанія, де на коронавірус заразилися 170 099 осіб, померло 17 756.

Італія опустилася на третю позицію. Там 159 516 осіб заразилися, з них 20 465 померли.

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Франція – 137 877;

Німеччина – 130 072;

Велика Британія – 89 571;

Бельгія – 30 589;

Швейцарія – 25 688;

Нідерланди – 26 712;

Португалія – ​​16 934;

Австрія – 14 041;

Росія – 18 328;

Норвегія – 6 605;

Польща – 6 934.

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Станом на 14 квітня в Україні зафіксували 3 372 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.