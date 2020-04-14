Ніби вирізали серце: чоловік, дружина і дочка померли від Covid-19 за 14 днів

Троє британців з однієї сім’ї померли протягом двох тижнів через ускладнення під час Covid-19.

Жертвами коронавірусу спочатку стали 84-річний Кіт Маквікар та 82-річна Джин, після чого померла також їхня дочка Джейн Гарві. Люди жили в англійському місті Бартон-апон-Трент, графстві Стаффордшир.

Про трагедію у його сім’ї розповів 60-річний брат Джейн – Річард.

– За 14 днів я втратив половину сім’ї. Відчуття, ніби мені вирізали серце, – описав він свої почуття.

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Померла від Covid-19 Джейн у своїх соцмережах закликала людей серйозно поставитися до обмежувальних заходів у боротьбі з коронавірусом. Жінка закликала сидіти вдома і дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, у США пара, яка була у шлюбі 51 рік, померла від Covid-19 з інтервалом у 6 хвилин.