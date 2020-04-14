Перший випадок зараження коронавірусом від небіжчика – помер судмедексперт

У Таїланді в місті Бангкок від коронавірусу помер судово-медичний експерт, який заразився Covid-19 від небіжчика.

Це перший в світі випадок, коли людина заразилася коронавірусом від померлого.

Також дослідники зазначають, що людина постійно контактувала з померлими.

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До речі, раніше ВООЗ закликала обережніше поводитися з померлими від коронавірусу, так як поки невідомо, як поширюється Covid-19.

Раніше Факти ICTV писали, що у Бразилії під час тестування ліків від коронавірусу підвищилась смертність людей.