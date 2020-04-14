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Факти / Світ

У США десятки торнадо забрали життя понад 30 людей

Понад чотири десятки торнадо, які пронеслися півднем Сполучених Штатів, спричинили загибель щонайменше 32 осіб.

Штормовий циклон, унаслідок якого загинули щонайменше 32 особи на півдні, обрушився в понеділок на північний схід, створивши загрозу для ще понад 17 мільйонів людей.

Місцеві служби інформують про зруйновані будинки, повалені дерева та знищені об’єкти інфраструктури. Іноді сила вітру була настільки потужною, що здіймала в повітря автомобілі й навіть невеличкі будинки.

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Метеорологи зафіксували понад чотири десятки торнадо, що пронеслися смугою завдовжки майже дві тисячі кілометрів від Техасу до Південної Кароліни.

Найбільш тривалі торнадо зафіксовано у штаті Міссісіпі – вони вирували довше години і забрали життя 11 людей.

Наразі у зоні ризику потужних торнадо перебувають майже 4 мільйони людей, ще 13 млн мешкають у регіонах, де місцева влада оголосила штормове попередження.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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