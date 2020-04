У США десятки торнадо забрали життя понад 30 людей

Понад чотири десятки торнадо, які пронеслися півднем Сполучених Штатів, спричинили загибель щонайменше 32 осіб.

Штормовий циклон, унаслідок якого загинули щонайменше 32 особи на півдні, обрушився в понеділок на північний схід, створивши загрозу для ще понад 17 мільйонів людей.

Місцеві служби інформують про зруйновані будинки, повалені дерева та знищені об’єкти інфраструктури. Іноді сила вітру була настільки потужною, що здіймала в повітря автомобілі й навіть невеличкі будинки.

Метеорологи зафіксували понад чотири десятки торнадо, що пронеслися смугою завдовжки майже дві тисячі кілометрів від Техасу до Південної Кароліни.

Drone footage shows the devastation in parts of Mississippi and Alabama after severe weather tore through the South on Easter Sunday, killing at least 18 people.

At least 34 tornadoes were reported in Texas, Louisiana, Mississippi and Georgia as of early Monday #Tornado pic.twitter.com/55Xr7HVHy1

