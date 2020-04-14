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ВООЗ допускає можливість рецидиву у тих, хто вилікувався від Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє про можливий рецидив коронавірусу у тих, хто раніше вилікувався від Covid-19.

У їхньому організмі може не бути антитіл для нової боротьби з інфекцією. Про це повідомила провідний спеціаліст ВООЗ з Covid-19 Марія ван Керкхове.

Вона розповіла про дослідження, яке показало, що у частини пацієнтів, які вилікувалися, не було відповіді антитіл, тим часом у інших рівень відповіді був високий.

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Спеціаліст зазначила, що це не означає наявність імунітету до повторного зараження Covid-19 у другої частини обстежених.

За її словами, необхідно обстежити більше людей, щоб зрозуміти, чи створюється у тих, хто перехворів, імунітет і як довго він може захищати людину.

Нагадаємо, раніше у Південній Кореї у 91 людини повторно діагностували Covid-19.

Джерело: CNBC

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